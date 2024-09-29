Яна Поплавская высказалась о Чулпан Хаматовой, которую могут изгнать из Латвии: «Пора искать новое пристанище!»

Актриса, которая большинству поклонников запомнилась по роли Красной шапочке в сказке-мюзикле 70-х годов прошлого века Яна Поплавская, в телеграм-канале высказалась о ситуации с Чулпан Хаматовой.

Яна Поплавская дала понять, что тихо радуется тому, что Чулпан Хаматовой, возможно, придется покинуть Латвию, страну, где Чулпан Хаматова живет уже больше двух лет и где у нее есть особняк недалеко от Риги.

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«Только теперь, на быстро скудеющих латвийских вольных хлебах, стало понятно — пора искать новое пристанище! Чулпан Хаматовой несладко стало и в «свободной» Латвии», — написала в телеграм-канале Яна Поплавская.

Напомним, на днях Чулпан Хаматова призналась в интервью, что в Латвии ей могут не продлить вид на жительство. По новому закону, владение недвижимостью на территории этой страны не дает права жить в ней. Так что, не исключено, что Чулпан Хаматовой придется покинуть Латвию.