Чулпан Хаматова готовится к выдворению из Латвии: «Мне могут не продлить вид на жительство»

Актриса Чулпан Хаматова вновь оказалась в затруднительном положении. Сначала знаменитость, которая уже больше двух лет живет в Латвии, лишилась работы в театре в Риге. А сейчас над Чулпан Хаматовой нависла реальная угроза выдворения из страны.

Причина банальна. Чулпан Хаматовой могут не дать вид на жительство в этой стране. Требования к этому документу с недавних пор изменились. И теперь факт наличия недвижимости на территории Латвии не является причиной выдачи или продления ВНЖ.

«Мне могут не продлить вид на жительство. Все то, что я делала — покупала землю, потом строила дом, чтобы у меня была гарантия того, что я получу вид на жительство. Все это больше не работает. Все это аннулировано, это не причина для продления вида на жительство», — рассказала Чулпан Хаматова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, у Чулпан Хаматовой есть просторный особняк недалеко от Риги. Коттедж площадью 200 квадратных метров Чулпан Хаматова приобрела десять лет назад.

По материалам TV NET