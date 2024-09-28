Семья Насти Заворотнюк опубликовала фото актрисы и Любови Полищук в честь 20-летия «Моей прекрасной няни»

Анастасия Заворотнюк сыграла в десятках кинокартин, но зрители полюбили ее за роль няни Вики из «Моей прекрасной няни». Последни пять лет актриса проходила лечение от рака головного мозга. Она не появлялась на публике. В мае 2024 году артистка умерла. Она, к сожалению, не смогла победить болезнь. Муж Петр Чернышев был раздавлен. Его поддерживала совсем маленькая дочка Мила, а также дети Заворотнюк от прошлых отношений Анна и Майкл.
27 сентября родные актрисы напомнили, что прошло 20 лет со съемок ситкома. Именно в этот день на СТС вышла первая серия сериала.
Создатели оригинального сериала «The Nanny» (США), включая исполнительницу главной роли Фрэн Дрешер, признавались, что российская версия получилась намного ярче. В сети родные Анастасии выложили кадры со съемок проекта. На них можно увидеть не только Заворотнюк, но и ее коллег.
Ольга Прокофьева, Любовь Полищук и Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети Анастасии Заворотнюк
«Спасибо нашей Насте за то, что этой ролью подарила нам с экрана столько любви, красоты, юмора и мудрости. С юбилеем, «Моя прекрасная няня» — написали родные Заворотнюк в ее блоге.
В кадре актриса предстала за столом со своей экранной мамой Любовью Полищук, а также с Ольгой Прокофьевой.
Напомним, что жизнь Полищук также унесло онкологическое заболевание. Ей делали операцию на позвоночнике, а потом актриса проходила реабилитацию за границей. Уже больной она предстала в последних сериях сериала. Артистка умерла 28 ноября 2006 года от саркомы позвоночника. Еще одна актриса сериала Александра Назарова умерла 5 лет назад.
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Любовь Полищук и Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети Анастасии Заворотнюк
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