«Я должна еще Милу замуж выдать»: что говорила 81-летняя мама Анастасии Заворотнюк — похоронила мужа, сына и любимую дочь

На долю 81-летней Валентины Борисовны выпало непростое испытание. Она похоронила мужа, сына и дочь. Анастасия Заворотнюк боролась с раком мозга — самым агрессивным ее типом, глиобластомой. С таким диагнозом живут крайне мало, однако актрисе удалось отвоевать у судьбы пять лет, которые она провела со своей семье. Последние полгода стали для звезды ситкома «Моя прекрасная няня» самыми тяжелыми. Рядом с ней был муж фигурист Петр Чернышев , мама Валентина Борисовна и дети. Маленькая Мила осталась без мамы в 5 лет. О девочке будет заботится ее отец и бабушка, которая мечтает увидеть, как ее внучка пойдет замуж. Вот, что говорила Валентина Борисовна о смысле своего существования.

«Если Бог оставил меня на земле, я для чего-то здесь на земле осталась. Значит, какой-то еще мой долг я еще не выполнила. Я должна еще Милу замуж выдать. Научить, чтобы правильно поминали внуки. Конечно, еще подержать на руках маленькую Милу», - заверила мама Анастасии Заворотнюк в интервью для НТВ.