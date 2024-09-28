48-летняя Ирина Круг заявила, что не делала пластику: «У меня был зажим»

Ирина Круг 22 года назад стала вдовой. Она успела прожить в браке с Михаилом Кругом совсем недолго и родила от него сына Александра. Когда певца убили, то она осталась с тремя детьми, так как с ней захотел жить пасынок Дмитрий, а также от прошлых отношений у нее есть дочка Марина. Примечательно, что она пошла по стопам мужа и начала петь. Теперь у Ирины множество поклонников. Она еще раз была в браке с Сергеем Белоусовым, от которого родила сына Андрея. Но в 2020 году они развелись, так как артистка узнала об его изменах. В 48 лет артистка восхищает публику своей красотой.

Однако недавно у вдовы Круга поменялось лицо. Она рассказала, что случилось в передаче «Света вокруг света». Певица заверила, что не делала пластику.

«У меня был зажим. Я сейчас могу говорить. Еще не до конца вернулась моя улыбка. Может на нервной почве, может переработка, был стресс у меня. Зажало, поэтому я нашла невролога, который именно снимает по точкам ботоксом. Я не делала пластику. И вот я не могла говорить, даже не представляете, как я пела. У меня щека была искусана. В декабре это случилось, просто на ровном месте. Первое, что случилось, я перестала спать. У меня бессонница началась. Я мучалась. Потом резко в январе я не смогла говорить. Спасибо неврологу. Оно ушло медленно», — пояснила Ирина.

В разговор вмешался ее сын. Александр уверен, что это он помог маме.

«Она переживала, что не спадает. Я прилетаю к ней в Эмираты, иду в магазин, покупаю пивной напиток и приношу. «Мама, выпей пожалуйста». Она делает несколько глотков и говорит: «Офигеть! Челюсть отпустило полностью», — поделился он.