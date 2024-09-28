Ирина Круг о разводе с последним мужем: «Он накосячил. Получил по рогам»

После смерти Михаила Круга прошло 22 года. У него осталась жена Ирина и дети: сын Александр, а также старший сын Дмитрий от первого брака. Примечательно, что жена по стопам мужа и начала строить карьеру артистки. Она поддерживает отношения со всеми наследниками, в том числе с пасынком. Ирина стала гостьей передачи «Света вокруг света». Она вспомнила, как тяжело переживала сметь Михаила. Более того, она потом 20 лет прожила с Сергеем Белоусовым, от которого родила сына Андрея. Они развелись в 2020 году. После этого артистка имела лишь небольшие романы.

И теперь Ирина считает, что уже не встретит достойного мужчину. Она призналась, что хороших и негулящих мужчин не осталось.

«Сейчас я разошлась. Мы долго были вместе. Он все-равно рядом, всегда помогает, приходит, видимся, работаем вместе. Все бывало. Любовь была. Я всех своих мужчин любила. Я вообще без любви не могу. Я их всех люблю. Я влюбчивая, но если я полюбила — это долго. Если я полюбила, то я преданная, домашняя. Я люблю это спокойствие, когда есть мужчина один. Я поехала на гастроли и вернулась», — поделилась певица.

Она не стала исключать, что может воссоединиться с бывшим мужем.

«Присматриваюсь. Не знаю, я никого не люблю. Мне надо вспыхнуть. Ну были за этот период какие-то вспышки, но как-то не мое. Может я еще вернусь обратно к Сергею. Я пока не готова даже ответить на этот вопрос. Больно это все. Столько лет вместе и ребенок. Но накосячил он. Я говорю: «Ты получил по рогам — теперь иди мучайся». Мне нужно, чтобы человек преданный был. Для меня такие вещи — все, иди туда. Мне сложно найти мужчину», — рассказала Ирина.

Она заявила, что ей нужен верный вдовец, который хорошо зарабатывает и не имеет ни жен, ни родителей.

«Шансов найти нового мужчину — ноль», — пошутила артистка.