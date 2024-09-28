Вдова Михаила Круга рассказала, как живет старший сын шансонье Дмитрий: «Буквально на днях получил майора»

Михаил Круг был известным шансонье. Тверские бандиты совершили нападение на его дом и убили певца. С тех пор его жена Ирина сама растила сына Александра. От других отношений у нее есть дочка Марина. Также у Круга есть сын Дмитрий от первой жены Светланы. Если Александр пошел по стопам отца и выступает на сцене, то старший наследник шансонье ведет непубличный образ жизни. Но Ирина стала гостьей в шоу «Света вокруг света», где рассказала про своего пасынка. Она рассказала, что поддерживает с ним общение.

«Он живет в Твери в том доме с сестрой. Он очень добрый», — сказала артистка. «Он буквально на днях получил майора», — похвастался достижением брата Александр. «Он такой добрый парень. Мне просто повезло. Он спокойный, никуда не лезет. Двое детей у него. Женился. Он закончил в Питере академию МВД. Я с ним не так много жила, года три до его поступления в вуз. Тогда ему было 12 лет вроде. У Димы есть мама, она живет в Твери. Когда все произошло, я поднялась на третий этаж и смотрю ребенок сидит в кресле и такая тишина. У меня все защемило. Я говорю: «Дим, выбирай, где ты будешь». Он говорит: «Тетя Ира, я буду с вами». Так ребенок остался со мной», — поделилась звезда.

Сейчас с Ириной живет 10-летний сын Андрей от брака с Сергеем Белоуссовым, а остальные дети уже живут отдельно.