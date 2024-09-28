Сын Михаила Круга рассказал об участии в «Новой Фабрике звезд»: «Если бы меня не убрали, то я бы дошел до финала»

Михаил Круг не смог увидеть, как росли его дети. Когда певица убили, у него был сын Дмитрий от первого брака, а также совсем маленький сын Александр, которого родила Ирина. Бандиты напали на дом ночью и ранили артиста. Врачи не смогли его спасти.

В беседе со Светланой Бондарчук вдова певца рассказала, что старший наследник шансонье стал майором, женился и растит двоих детей. Ее дочка от прошлых отношений занимается недвижимостью, а младший сын Андрей еще учится в школе. Она сама стала петь. С ней на сцене выступает Александр, которому уже 22 года. В этом году он принял участие в «Новой Фабрике звезд».

«Если бы меня не убрали, то я бы дошел до финала», — заявил сын Круга. «Ребята проголосовали за других ребят, более молодых. И в принципе, я с ними согласен. Я то уже работал. А как я туда попал? Я еду с моим директором и он говорит: «Тебя на «Фабрику» позвали». Я сначала думал, что за «Фабрика», а потом понял, что «Фабрика звезд» и решил, что туда надо обязательно пойти. Звоню маме, а она говорит: «Да нафиг надо тебе это?» А потом видимо до нее дошло. И вот пошли на кастинг, приехали и попал на «Фабрику. Молодым путь нужен», — поделился Александр в передаче «Света вокруг Света».

А Ирина была рада, что ее наследник смог пообщаться с Сергеем Жуковым, который был его наставником.