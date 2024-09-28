Алена Водонаева высказалась о помолвке Ани Лорак с тренером по йоге: «Я против этого брака. Не для испанца наша дива цвела»

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она в свои 46 лет не перестает следить за внешностью. За последние два года певица еще больше похорошела. Она закрутила роман с испанским тренером по йоге Исааком Виджраком. Примечательно, что он стал постоянно сопровождать артистку на гастролях. А накануне певица отметила свой день рождения. Исаак подгадал время, чтобы встать на колено и предложить ей руку и сердце. Звезда была восхищена тем, на что пошел ее возлюбленный. Она ответила согласием. А теперь Алена Водонаева прокомментировала этот союз.

«Меня никто не спрашивал, но я против этого брака. Не для испанца наша дива цвела. Один муженек из Турции уже был», — написала она в своем Telegram-канале.

Примечательно, что Лорак решил развестись с Муратом Налчаджиоглу 5 лет назад. Она не смогла терпеть измены с его стороны. После этого турецкий бизнесмен уже несколько раз был в отношениях. От этого брака у певицы есть дочка Софья.