Ирина Понаровская не стала отменять сольный концерт после смерти сына

Ирина Понаровская уже много лет выступает на сцене. Недавно она пережила трагедию. Умер ее сын Энтони Родд. Его тело нашла жена Анна. Врачи, которые сразу приехали по вызову, не смогли ему помочь. Для певицы это стало шоком. Она приехала в Москву и помогла организовать похороны наследника. Церемонию с прощания с 39-летним Энтони родные хотели закрытой, но в итоге позволили всем желающим с ним проститься.

После этого Ирина Витальевна осталась в Москве. Она проводит время с невесткой и внуками: Эриком и Шарлоттой. Более того, певица не стала отменять свой концерт.

Прошло всего 9 дней после смерти сына, Но артистка 30 сентября даст концерт в БКЗ «Октябрьский». Самые дешевые билеты стоят 1200 рублей.

Сначала продажа билетов шла плохо, но за последнюю неделю было продано около 30% билетов. Поклонники хотят поддержать Понаровскую в сложное время.