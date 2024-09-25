Понаровская заявила, что не держит обиду на семью Началовой: «До бессознания жалко ее родителей»

Недавно Ирина Понаровская столкнулась с трагедией. Умер ее единственный сын Энтони Родд. 39-летний мужчина умер внезапно в ванной комнате. Предварительно сообщается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. У него осталась жена Анна и двое детей: Эрик и Шарлотта. Певица приехала в Москву на похороны наследника. Она не давала комментариев, но ее представитель не скрывает, что артистка убита горем.

Еще недавно Понаровская вспоминала смерть Юлии Началовой, которая тоже внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил. У нее осталась дочка Вера Алдонина, которая стала жить с отцом и его новой семьей. Певица познакомилась с Юлей, когда та еще была ребенком. Она увидела в ней талант, давала советы ее родителям и потом помогла попасть на сцену. В итоге Ирина Витальевна пропустила даже похороны звезды, пишет KP.RU.

«Когда она умерла, у всех трагедия и все пошли ее хоронить. Кроме меня. До того, как она ушла, я давно ее не видела, потому что меня саму никто не видел. И ни у кого из них — ни у папы, ни у мамы, ни даже у Юли не возникло вопроса: а где Ирина Витальевна, тетя Ира, куда она делась-то? Она не пришла на свадьбу с Алдониным что, просто так? И это не обида моя, это просто констатация факта. Никакой обиды у меня на них нет. Более того, мне жалко, до бессознания жалко ее родителей, я вообще не понимаю, как они живут», – пояснила певица.

Теперь близкие надеются, что Понаровская тоже сосредоточит свое внимание на внуках после такой большой потери.