Ирина Понаровская разрыдалась у гроба своего единственного сына во время похорон

Ирина Понаровская переживает смерть единственного сына Энтони Родда. Его нашла в ванной мертвым жена Анна. Врачи предварительно сообщила, что причиной внезапной смерти стала острая сердечная недостаточность. Примечательно, что друзья не верят в то, что это действительно стало причиной смерти Энтони, так как у него не было проблем со здоровьем. Семья певицы решила сделать церемонию прощания закрытой. Они решили не привлекать внимание общественности и не устраивать шумиху. Прощание состоялось в храме иконы Божьей Матери «Знамение» в Переяславской слободе.

Певица была облачена в черное платье и платок. Она побледнела от горя. Понаровская дольше всех не отходила от гроба сына и в итоге разрыдалась, передавали потом присутствующие.

«Больше никогда не увижу», – сокрушалась она, пишет « МК ».

Артистку сопровождали невестка Анна и директор Лера Тувина. В последний момент церемонию сделали открытой и все желающие смогли проститься с Энтони. К слову, пришло больше 100 человек.