Куда пропала Ангарская после «Последнего героя»? Кардинально измененная, постройневшая и красивая вышла на связь

Надежда Ангарская рассказала журналисту Teleprogramma.org, что в шоу ТВ-3 «Последний герой» похудела на 10 кг. Правда, когда вернулась домой, ей хотелось есть все подряд, пищевое поведение дало сбой. Но активный образ жизни пока позволяет держаться.

Актриса призналась, что сейчас активно расширяет поле своей деятельности, поэтому поклонники могли ее потерять. Она участвует в качестве комика на стендап-концертах, выпускает собственный бренд одежды для корпулентных людей, планирует записать новый музыкальный трек и выступает с антрепризным спектаклем «Свидание вслепую» .

«Это моя идея сделать смешной современный спектакль, чтобы люди за эти 1,5–2 часа забывали обо всем. Мне кажется, что мы с этой задачей справились. 28 сентября мы будем в Омске, а потом летим на мою малую родину, в Якутию», — поведала Ангарская.

К тому же артистка востребована на телевидении, куда ее приглашают в различные шоу, накануне она как раз участвовала в одном из них. Но пока не может рассказать, что это был за проект.

«Это было прикольно эмоционально и физически, но я не могу вам рассказать! Потому что это секрет. И с этим секретом мне придется прожить еще месяца три», — сказала Надежда Ангарская.