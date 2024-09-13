«А те дети — не твои?»: Салибекова разнесли в Сети за отдых в Турции с сыном Лысковец, напомнив о еще троих наследниках

«А те дети — не твои дети? Хоть бы не показывал. Не понимаешь, да? Как им больно», — напомнила Тиграну Салибекову mosaala.

«Когда взрослый мужчина сам как ребенок, чем там думать. Да, детям больно, но зато они вырастут и не повторят его судьбу», — уверена yana.polshina.

«От чего отдыхать то?Вы там и так, как на курорте. Иждивенцы домовские», — пристыдила a_sharysheva.

«А еще три ребенка Тигранчик забыл взять», — уточнила stepannikovaliova.

«Свою семью ты потерял, а это — пародия», — высказался пользователь с ником blog_dlay_nastroenia.