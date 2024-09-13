«А те дети — не твои?»: Салибекова разнесли в Сети за отдых в Турции с сыном Лысковец, напомнив о еще троих наследниках

Тигран Салибеков и Вика Лысковец с сыном Леоном. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

Пользователи искренне возмущены тем, что Тигран Салибеков занимается только самым маленьким своим ребенком, а о еще троих сыновьях забыл.

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Виктория Лысковец эти сентябрьские дни проводят в Кемере вместе с сыном Леоном, которому еще нет четырех месяцев.

В микроблоге Тигран Салибеков делится кадрами из отпуска в Турции.

«Семья на отдыхе. Сентябрь в Турции очень хороший, нет «Африки» и нет холода. То, что надо», — похвастался Тигран Салибеков.

В ответ молодой папаша получил едкую критику. Тиграна Салибекова разнесли за то, что он занимается только сыном от Вики Лысковец, а троих детей, рожденных в браке с Юлией Салибековой и знать не хочет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Сын Тиграна Салибекова и Вики Лысковец в Турции с родителями. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

«А те дети — не твои дети? Хоть бы не показывал. Не понимаешь, да? Как им больно», — напомнила Тиграну Салибекову mosaala.

«Когда взрослый мужчина сам как ребенок, чем там думать. Да, детям больно, но зато они вырастут и не повторят его судьбу», — уверена yana.polshina.

«От чего отдыхать то?Вы там и так, как на курорте. Иждивенцы домовские», — пристыдила a_sharysheva.

«А еще три ребенка Тигранчик забыл взять», — уточнила stepannikovaliova.

«Свою семью ты потерял, а это — пародия», — высказался пользователь с ником blog_dlay_nastroenia.

Читайте также:

Читайте также