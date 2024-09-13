«А те дети — не твои?»: Салибекова разнесли в Сети за отдых в Турции с сыном Лысковец, напомнив о еще троих наследниках

Участники «Дома-2»
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«Семья на отдыхе. Сентябрь в Турции очень хороший, нет «Африки» и нет холода. То, что надо», — похвастался
Тигран Салибеков.
В ответ молодой папаша получил едкую критику.
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Сын
«А те дети — не твои дети? Хоть бы не показывал. Не понимаешь, да? Как им больно», — напомнила
Тиграну Салибековуmosaala.
«Когда взрослый мужчина сам как ребенок, чем там думать. Да, детям больно, но зато они вырастут и не повторят его судьбу», — уверена yana.polshina.
«От чего отдыхать то?Вы там и так, как на курорте. Иждивенцы домовские», — пристыдила a_sharysheva.
«А еще три ребенка Тигранчик забыл взять», — уточнила stepannikovaliova.
«Свою семью ты потерял, а это — пародия», — высказался пользователь с ником blog_dlay_nastroenia.
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