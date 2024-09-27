Вдова Романа Мадянова Наталья — на его похоронах: «Мне жалко, что он меня оставил»

Наталья Мадянова рассказала, что они с мужем часто просили друг у друга прощения за неосторожно оброненные слова. Вдова Романа Мадянова призналась, что в последние дни жизни он часто срывался на нее, видимо, из-за того, что чувствовал себя очень плохо.

Каждый раз после этого Роман Мадянов обнимал жену и просил простить его, хотя она не обижалась на мужа.

«Кошечка любимая, прости меня, пожалуйста», — раскрыла Наталья Мадянова, как к ней обращался муж перед смертью.

Вдова Романа Мадянова призвала всех быть добрее к своим половинкам и непременно прощать друг другу обиды.

По материалам starhit.ru