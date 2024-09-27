Вдова Романа Мадянова Наталья — на его похоронах: «Мне жалко, что он меня оставил»

В эту пятницу, 27 сентября, состоялась церемония прощания с известным актером Романом Мадяновым. Скорбное мероприятие прошло в городе Бронницы Московской области, а затем тело Романа Мадянова было предано земле на кладбище села Малахово.
Вдова Романа Мадянова, 55-летняя Наталья, почерневшая от горя, произнесла скорбную речь перед тем, как гроб с телом ее мужа был опущен в землю.
«Мне не горько, мне обидно, что он ушел от меня, мне жалко, что он меня оставил», — призналась вдова Романа Мадянова.
Вдову Романа Мадянова Наталью во время прощания с ним поддерживали близкие. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Наталья Мадянова рассказала, что они с мужем часто просили друг у друга прощения за неосторожно оброненные слова. Вдова Романа Мадянова призналась, что в последние дни жизни он часто срывался на нее, видимо, из-за того, что чувствовал себя очень плохо.
Каждый раз после этого Роман Мадянов обнимал жену и просил простить его, хотя она не обижалась на мужа.
«Кошечка любимая, прости меня, пожалуйста», — раскрыла Наталья Мадянова, как к ней обращался муж перед смертью.
Вдова Романа Мадянова призвала всех быть добрее к своим половинкам и непременно прощать друг другу обиды.
По материалам starhit.ru
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