Жена и сын Романа Мадянова плакали на прощании с ним и принимали соболезнования

В подмосковных Бронницах в эту пятницу, 27 сентября, состоялась церемония прощания с известным актером Романом Мадяновым. Он скончался 25 сентября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Роману Мадянову было 62 года.

Более тридцати лет Роман Мадянов прожил в браке с женой Натальей. Актер признавался, что он однолюб.

Наталья Мадянова на церемонии прощания с мужем пришла, облаченной в траурное одеяния. С головы до ног женщина была одета во все черное. Только из-под платка выглядывали ее седые волосы.

Вдова Романа Мадянова не стала прятать от публики своих опухших от слез глаз под темными очками. Она предпочла надеть обычые очки и не скрывала своих слез.