Жена и сын Романа Мадянова плакали на прощании с ним и принимали соболезнования

Сын Романа Мадянова на прощании с отцом нес крест. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org

Наталья Мадянова прожила в браке с Романом Мадяновым больше тридцати лет. Актер был однолюбом.

В подмосковных Бронницах в эту пятницу, 27 сентября, состоялась церемония прощания с известным актером Романом Мадяновым. Он скончался 25 сентября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Роману Мадянову было 62 года.

Более тридцати лет Роман Мадянов прожил в браке с женой Натальей. Актер признавался, что он однолюб.

Наталья Мадянова на церемонии прощания с мужем пришла, облаченной в траурное одеяния. С головы до ног женщина была одета во все черное. Только из-под платка выглядывали ее седые волосы.

Вдова Романа Мадянова не стала прятать от публики своих опухших от слез глаз под темными очками. Она предпочла надеть обычые очки и не скрывала своих слез.

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Вдову Романа Мадянова на прощании с ним поддерживали близкие. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Миниатюрная Наталья Мадянова после смерти любимого мужа, кажется, стала еще меньше. Вдова Романа Мадянова сгорбилась, стала сухонькой и все время плакала.

Рядом с ней все время находился сын. Роман Мадянов-младший, он успокаивал маму. Вместе они принимали соболезнования с связи с тяжелой утратой.

Добавим, что на церемонии прощания с Романом Мадяновым присутствовали Мария Аронова, Федор Добронравов, Марат Башаров, Сергей Гармаш, Ольга Прокофьева, Борис Щербаков, Дарья Фекленко и другие известные артисты.

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