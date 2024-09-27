«Если моей Тусечки рядом не будет»: что говорил о своей жене Роман Мадянов — больше тридцати лет вместе

В эту пятницу, 27 сентября, в подмосковных Бронницах прошло прощание с актером Романом Мадяновым. Он умер 25 сентября в возрасле 62 года после борьбы с онкологическим заболеванием.
Смерть Романа Мадянова стала тяжелым ударом для его единственного сына Романа и жены Натальи. Пара поженилась в 1992-м году, год спустя у Романа Мадянова родился сын, которого назвали в честь него.
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Наталья Мадянова на похоронах мужа постоянно плакала, а единственный сын утешал ее. Вдова Романа Мадянова не стала прятать опухшие от слез глаза под темными очками, как это часто делают женщины, потерявшие мужей.
Наталью Мадянову на похоронах мужа поддерживали близкие. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Наталья была любовью всей жизни Романа Мадянова. Она младше мужа на семь лет. Оба очень ответственно относились к браку и дорожили своей семьей.
Правда, случались и сложные периоды, когда пара оказывалась на грани развода. А в начале 2000-х Роман Мадянов был невостребованным в профессии актером, начал пить. И только помощь Натальи помогла ему не скатиться в бездну.
Роман Мадянов очень ценил свою супругу, называл ее своим ангелом-хранителем и был уверен, что без ее поддержки он не справился бы с трудностями.
«Если моей Тусечки рядом не будет, я не смогу ничего», — говорил о своей жене Роман Мадянов в интервью.
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