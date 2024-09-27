«Если моей Тусечки рядом не будет»: что говорил о своей жене Роман Мадянов — больше тридцати лет вместе

В эту пятницу, 27 сентября, в подмосковных Бронницах прошло прощание с актером Романом Мадяновым. Он умер 25 сентября в возрасле 62 года после борьбы с онкологическим заболеванием.

Смерть Романа Мадянова стала тяжелым ударом для его единственного сына Романа и жены Натальи. Пара поженилась в 1992-м году, год спустя у Романа Мадянова родился сын, которого назвали в честь него.

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Наталья Мадянова на похоронах мужа постоянно плакала, а единственный сын утешал ее. Вдова Романа Мадянова не стала прятать опухшие от слез глаза под темными очками, как это часто делают женщины, потерявшие мужей.