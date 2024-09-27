Марат Башаров на прощании с Романом Мадяновым: «Вчера в память о нем ездили ловить рыбу»

Известный актер Марат Башаров на церемонии прощания с Романом Мадяновым рассказал, что покойный был заядлым рыбаком. Роман Мадянов настолько любил ловить рыбу, что его друзья в канун похорон отправились на рыбалку. Правда, ничего не поймали.

«Вчера мы в память о Романе Сергеевиче ездили на Оку ловить рыбу. В его честь ничего не поймали. Несмотря на то, что он в последнее время себя плохо чувствовал, был рад любому движению и всегда был готов ехать на рыбалку», — поделился Марат Башаров.

Кстати, на церемонии прощания с Романом Мадяновым Марат Башаров выглядел довольно непривычно для своих поклонниц. Некогда красавец-мужчина постепенно превращается в старика. Марат Башаров теперь носит бородку, в которой видны седые волосы. На голове у Марата Башарова залысины, на глазах — очки.