Сын Романа Мадянова: «Он ждал внуков»

Сын ныне покойного актера Романа Мадянова Роман Мадянов-младший сделал признание во время церемонии прощания со звездным отцом.

Он признался, что не смог выполнить одно из главных желаний Романа Мадянова — увидеть своих внуков.

«Он ждал внуков», — поделился Роман Мадянов-младший во время прощания с актером.

31-летний Роман Мадянов-младший пошел по стопам своего отца. Незадолго до смерти Романа Мадянова был снят фильм, в котором артист сыграл вместе со своим сыном.

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Напомним, Романа Мадянова не стало 25 сентября. Он умер в 62 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Прощание с Романом Мадяновым состоялось в эту пятницу, 27 сентября.

По материалам thevoicemag.ru