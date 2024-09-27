Борис Щербаков высказался у храма, где отпевали Романа Мадянова: «Встреча с ним для меня была праздником»

В подмосковных Бронницах в эту пятницу, 27 сентября, проходит церемония прощания с ныне покойным актером Романом Мадяновым. Траурное мероприятия идет в эти минуты в храме Архангела Михаила.

В числе приехавших проститься с Романом Мадяновым его коллега, 74-летний актер Борис Щербаков. Он пообщался с прессой у дверей храма Архангела Михаила, рассказав, каким потрясающим человеком был Роман Мадянов.