Борис Щербаков высказался у храма, где отпевали Романа Мадянова: «Встреча с ним для меня была праздником»

В подмосковных Бронницах в эту пятницу, 27 сентября, проходит церемония прощания с ныне покойным актером Романом Мадяновым. Траурное мероприятия идет в эти минуты в храме Архангела Михаила.
В числе приехавших проститься с Романом Мадяновым его коллега, 74-летний актер Борис Щербаков. Он пообщался с прессой у дверей храма Архангела Михаила, рассказав, каким потрясающим человеком был Роман Мадянов.
«Замечательный актер, великолепный человек, человек потрясающей доброты. Очень жалко, что его не стало. Я с ним очень много работал. Встреча с ним для меня была праздником. Царство ему небесное», — поделился Борис Щербаков.
Борис Щербаков на церемонии прощания с Романом Мадяновым. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Поклонники отметили, что Борис Щербаков за последнее время заметно сдал. Актер не так давно выписался из клиники, куда попадал из-за проблем с сердцем.
На прощании с Романом Мадяновым Борис Щербаков облачился во все черное. Голову он покрывать ничем не стал, несмотря на прохладную погоду. Присутствующие обратили внимание на то, что волосы Бориса Щербакова стали абсолютно белыми. Актер еще сильнее поседел.
Помимо Бориса Щербакова попрощаться с Романом Мадяновым приехали Сергей Гармаш, Ольга Прокофьева, Леонид Громов, Дарья Фекленко, Сергей Векслер, Александр и Екатерина Стриженовы.
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