Перед смертью Мадянов успел сняться в фильме с сыном

Известие о смерти Романа Мадянова стало полной неожиданностью для его поклонников и коллег. Оказывается, несколько последних лет актер из сериала «Солдаты» болел раком. При этом Роман Мадянов был уверен, что сможет побороть недуг. Актер держался за жизнь, проходил обследования, принимал необходимое лечение. Но чуда не произошло. Он скончался на 63-м году жизни. Умер актер дома в своей деревне Бояркино. У Романа Мадянова был рак легких. За последние месяцы метастазы распространились и в других органах. Он с трудом мог вставать с постели, ему было тяжело дышать. За ним ухаживала жена Наталья.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .

Как пишет Telegram-канал Shot, перед смертью Роман Мадянов успел сняться в фильме с сыном. Для Мадянова-младшего это была первая роль, а для старшего — последняя. В пятницу, 27 сентября, со звездой «Солдат» прощаются в подмосковном городе Бронницы.

Сын Романа Мадянова не стал скрывать, что его отцу было тяжело ходить, но он ездил за рулем. И даже до последнего снимался в кино. Актер не сомневался в том, что выздоровеет. Мадянов стойко переносил болезнь. Рак легких ему поставили в 2020 году, с этим диагнозом он прожил четыре года. Прошлой весной болезнь стала прогрессировать.