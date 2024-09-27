Беременная Саша Гозиас из «Дома-2» пожаловалась на плохое самочувствие: «У меня нет сил»

Бывшая участница «Дома-2» Саша Гозиас совсем скоро станет мамой в третий раз. Своему второму мужу Саша Гозиас подарит сына или дочку. О своей беременности Саша Гозиас сообщила подписчикам пару недель назад. С того самого момента Саша Гозиас открыто и подробно рассказывает, как вынашивает третьего малыша.

Судя по всему, этот ребенок дается Саше Гозиас нелегко. У будущей многодетной мамы низкий гемоглобин. Но при этом врачи отказываются решать проблему с помощью лекарственных средств. Они советуют Саше Гозиас есть мясо и проводить больше времени на свежем воздухе.

Саша Гозиас дала понять, что оба условия для нее практически невыполнимы. В микроблоге Саша Гозиас засняла себя с кровоподтеками под носом. У будущей мамы носовые кровотечения.