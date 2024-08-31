Чулпан Хаматова впервые вышла в свет после увольнения из рижского театра

А вот накануне Чулпан появилась на Венецианском кинофестивале. Примечательно, что она представила там картину российских беженцев «Тихая жизнь», где снялась вместе с Григорием Добрыгиным, пишет KP.RU.
На ковровой дорожке Хаматова щегольнула в жаккардовом платье с рукавами-фонариками. Однако публика заметила, что наряд топорщился и плохо сидел на ее фигуре, а в некоторых местах у платья торчали нитки. Поклонники посчитали, что у нее совсем плохо с финансами, поэтому она не смогла подобрать себе достойный наряд.
Напомним, что из театра ее уволили с позором, заверив, что она не влилась в коллектив. Хаматова утверждает, что
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