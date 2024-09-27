Стюард «Аэрофлота» Даниил Ламас представил поклонникам свою жену

Красавчик-стюард авиакомпании «Аэрофлот» Даниил Ламас произвел неизгладимое впечатление на женщин России после того, как видео с его участием завирусилось в Сети.

Даниил Ламас всего лишь проводил инструктаж по безопасности для пассажиров, но делал это так, что сумел стать самым желанным мужчиной и героем девичьих грез. Но сердце красавчика-стюарда давно и прочно занято. Супруга Даниила Ламаса хороша собой, стройна и умна.

В микроблоге Даниил Ламас показал свою любимую женщину, сделав репост ее публикации. На снимке Даниил запечатлен с женой.

«Одна жизнь — одна любовь», — подписала кадр жена Даниила Ламаса, давая понять, что слухи о ее расставании с мужем из-за его бешеной популярности у женщин слишком преувеличены.