Стюард «Аэрофлота» Даниил Маткин — о своей популярности: «Понял, что запахло жареным»

Бортпроводник «Аэрофлота» Даниил Маткин однажды проснулся знаменитым. Видео с его участием, снятое одной из пассажирок самолета, моментально завирусилось в Сети.
Харизматичный стюард, проводящий инструктаж по безопасности перед взлетом, моментально стал героем девичьих грез. С Даниилом Маткиным мечтают познакомиться многие представительницы прекрасного пола, а крупные компании предлагают ему стать их лицом.
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Кадр того самого видео. Фото: скрин соцсети
Даниил признался, что сначала недооценил масштабов своей популярности. Но потом...
«Понял, что запахло жареным. Мать говорит: «Смотри, о тебе уже в газетах пишут», — признался бортпроводник.
Даниил Маткин признался, что мечтал о славе, но несколько о другой. Стюард увлекается музыкой. И если мечтал бы о популярности, то в связи с творчеством. А пока же ему приходится отбиваться от предложений подпивших на борту дамочек.
По материалам ВК-шоу «Попитеним»
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