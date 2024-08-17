Стюард «Аэрофлота» Даниил Маткин — о своей популярности: «Понял, что запахло жареным»

Бортпроводник «Аэрофлота» Даниил Маткин однажды проснулся знаменитым. Видео с его участием, снятое одной из пассажирок самолета, моментально завирусилось в Сети.

Харизматичный стюард, проводящий инструктаж по безопасности перед взлетом, моментально стал героем девичьих грез. С Даниилом Маткиным мечтают познакомиться многие представительницы прекрасного пола, а крупные компании предлагают ему стать их лицом.