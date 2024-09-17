Стюарт Даниил Ламас уволился из «Аэрофлота» и снимается в рекламе

После этой новости дамы явно перестанут с прежним энтузиазмом покупать билеты известной авиакомпании. Ведь теперь шансы увидеть в салоне самолета того самого красавчика-стюарта Даниила Ламаса равны нулю.

Даниил Ламас после бешеного успеха ролика с его участием уволился из «Аэрофлота» и зарабатывает на жизнь, снимаясь в рекламе. В авиакомпании он не работает уже почти полтора месяца.

«Мой рабочий график теперь строится исключительно из съемочных дней», — поделился Даниил Ламас.

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Ну и разумеется. Даниил Ламас много тренируется, чтобы поддерживать себя в той самой форме, которая вызвала такой бурный ажиотаж минувшим летом.

Напомним, видео с участием брутального красавчика-стюарта сняла и разместила в Сети одна из пассажирок самолета. Даниил так вдохновенно и красиво проводил инструктаж по безопасности перед полетом, что моментально стал звездой Интернета.

По материалам starhit.ru