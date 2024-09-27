Максим Галкин* запретил снимать его на видео во время концертов

Организаторы гастролей Максима Галкина* в США и Канаде заранее предупреждают всех, кто уже приобрел билеты на выступления шоумена, о его новом требовании.

Отныне поклонникам, пришедшим на концерты Максима Галкина*, строжайше запрещено пользоваться в зрительном заде мобильными телефонами. Максима Галкина* нельзя снимать на видео и записывать на диктофон то, что он говорит во время своих выступлений.

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В специальном требовании указано, что охрана будет строго следить за выполнением этого предписания Максима Галкина*. Нарушившие его будут выдворены из зала.

Судя по всему, новый запрет со стороны Максима Галкина* вызван желанием не провоцировать скандалы, которые уже не раз разгорались после выступлений шоумена и его громких заявлений во время концертов, например, связанных с бывшим мужем Аллы Пугачевой Филиппом Киркоровым.

По материалам телеграм-канала Mash

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента