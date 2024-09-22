Галкин* показал 11-летнюю дочку Лизу в белом платьице «теннисистки», в гольфах и кроссовках — Алла наряжала?
Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: соцсети
Ходят слухи, что Алла Пугачева с двойняшками поселилась в съемном жилье.
Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* живут в Израиле. Но ходят слухи, что своей недвижимости там у пары нет, они снимают апартаменты. Дети Примадонны ходят в местную школу, хотя когда-то учились в элитной подмосковной гимназии.
Максим Галкин редко показывает снимки двойняшек Гарри и Лизы, но по случаю их дня рождения, им исполнилось 11 лет, телеведущий побаловал поклонников свежими фото, показав, какими растут их с Аллой наследники. Гарри уже обогнал сестренку по росту, он очень похож на своего отца. Ко всему прочему, от Аллы Борисовны сынишка унаследовал идеальный слух. Он любит музицировать за пианино. А Лиза неплохо поет, и как брат, хорошо говорит по французски. К тому же, Елизавета обладает яркой внешностью, кукольным изяществом. Поклонники восхищаются тем, какой красавицей стала дочка Примадонны.
На вечеринке по случаю своего дня рождения Лиза Галкина позировала в белоснежном платьице «теннисистки», гольфах и кроссовках. Свои белокурые волосы сестренка Гарри отпустила по плечам, не став собирать их в прическу. Ее локоны уложили волнами. Поклонники не упустили из виду, как повзрослела Лиза и стала похожа на свою именитую маму. Примечательно, что Кристина Орбакайте пропустила праздник. Она с дочкой Клавой находится в Америке.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.