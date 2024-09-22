Галкин* показал 11-летнюю дочку Лизу в белом платьице «теннисистки», в гольфах и кроссовках — Алла наряжала?

Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин * живут в Израиле. Но ходят слухи, что своей недвижимости там у пары нет, они снимают апартаменты. Дети Примадонны ходят в местную школу, хотя когда-то учились в элитной подмосковной гимназии.

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