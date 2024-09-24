Сарик Андреасян заявил, что его пытаются подставить, поэтому лишили водительских прав: «Кто-то очень сильно попросил»

Сарик Андреасян снимает фильмы и уже давно прославился, как режиссер и семьянин. 24 сентября появилась информация, что его поймали в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Уже состоялся суд, в результате которого его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на шесть месяцев.

Вскоре Сарик вышел на связь. Он пояснил, что кто-то пытается его подставить и намеренно строит против него козни.

«Многим людям очень тяжело дается мой успех и поэтому у меня пытаются отобрать права, средь бела дня окружают и устраивают шмон машины и меня, царапают машину моей жены. Я как человек воспитанный хорошо понимаю, что кто-то очень сильно попросил. В мае меня действительно остановили в районе Цветного бульвара около 12.00 дня, но я не был пьян. Люди, которые меня знают хорошо, осведомлены, что я в целом не пьющий человек и в употреблении чего либо замечен не был», — отметил режиссер.

По его словам, когда его машину остановили, он честно заявил, что накануне выпил один бокал вина. После этого ему пришлось пройти тест. Андреасян заверил, что не видел результатов, но ему сказали, что они выше, чем разрешено. Теперь он судится и хочет оспорить решение суда.

«Мой юрист судится по этому поводу уже пять месяцев и на это решение мы тоже подаем апелляцию», — подчеркнул Сарик.