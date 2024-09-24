Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде

Режиссера «Защитников» и «Непрощенного» Сарика Андреасяна недавно поймали за ездой в нетрезвом виде. Сотрудники ДПС остановили его в центре Москвы для проверки документов. А потом Сарику пришлось «продуться». Прибор показал в его организме 0,403 промилле алкоголя.

В результате ему нужно было проехать на медицинское освидетельствование. Накануне состоялся суд по этому делу.

По данным Mash, Андреасяна лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за езду в алкогольном опьянении.

Напомним, что в 2022 году он сыграл свадьбу с Лизой Моряк. Ранее он был в браке с Аленой Тимченко. От нее у режиссера есть дети: Марк и Мартин. Спустя год совместной жизни Моряк родила избраннику дочку.