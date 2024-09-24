Анна Хилькевич выписалась из роддома с новорожденной дочкой: «Для нашей девочки дом — объятия мамы и папы»

Анна Хилькевич снималась в сериале «Универ» и других проектах. При этом актриса построила крепкую семью с мужем Артуром. Примечательно, что она в свои 27 лет растит дочек Арианну и Анну-Марию. А в этом году артистка узнала о новой беременности. Она продолжала работать все девять месяцев.

В сентябре ей уже было сложно ходить с огромным животом, но роды наступили в самый последний момент 17 сентября. Анна призналась, что это был длинный марафон. В роддоме ее поддерживал муж. А в субботу вечером, 21 сентября, ее уже отпустили домой вместе с дочкой.

Ранее актриса рассказала, что дочки теперь помогают ей с малышкой и с радостью учатся ухаживать за сестренкой. Ей также уже пришлось пережить бессонные ночи. В соцсети Хилькевич выложила кадры, на которых укачивает дочку на руках. Видно, что у нее темные густые волосы и маленькие ушки, носик. А вот щечки пухленькие.