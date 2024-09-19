Жена Никиты Преснякова Алена Краснова подтвердила, что вернулась в Россию из США

Никита Пресняков уже давно стал известным. Он родился в знаменитой семье. Музыкант в 2022 году переехал жить в США, куда увез и свою жену Алену Краснову . Примечательно, что в Лос-Анджелесе он стал работать клипмейкером. Также ему пришлось выступать в клубах с группой, которую он собрал.

Недавно супруги приехали в Россию. Ходили слухи, что внуку Аллы Пугачевой нужно было решить проблемы с бывшей дачей бабушки, которую он не может продать. Однако потом стало известно, что Никита вернулся в Америку, а вот его жена осталась в Москве. Все это спровоцировала слухи, что супруги расстались.

И на этот раз Алена подтвердила, что находится в столице. Она выложила кадры, на которых гуляет по Красной Площади в белом мини-платье. Невестка Кристины Орбакайте наслаждалась теплой осенью.