Жена Никиты Преснякова Алена Краснова подтвердила, что вернулась в Россию из США

Недавно супруги приехали в Россию. Ходили слухи, что внуку Аллы Пугачевой нужно было решить проблемы с бывшей дачей бабушки, которую он не может продать. Однако потом стало известно, что Никита вернулся в Америку, а вот его жена осталась в Москве. Все это спровоцировала слухи, что
И на этот раз Алена подтвердила, что находится в столице. Она выложила кадры, на которых гуляет по Красной Площади в белом мини-платье. Невестка Кристины Орбакайте наслаждалась теплой осенью.
«Очень довольная стою себе любуюсь», – написала Краснова.
При этом она не стала комментировать то, что якобы у нее с Никитой разладились отношения. Однако ранее сын Пресняков вышел на связь и стал утверждать, что СМИ распространяют неправдивую информацию. Он заверил, что у него с женой по-прежнему прекрасные отношения.
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