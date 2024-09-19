Экстрасенс Гришин раскрыл, что происходит в отношениях Никиты Преснякова с женой: «Сейчас сложный период. Они то сходятся, то расходятся»

У Никиты Преснякова недавно произошли большие перемены в жизни. Впервые за долгое время он побывал в России. С ним приехала и жена Алена Краснова . Однако потом появилась информация, что сын Кристины Орбакайте вернулся в США один . Его возлюбленная стала открыто демонстрировать в соцсетях, что находится в Москве. Вскоре также появились слухи, что они тайно развелись. Но Никита не выдержал и прокомментировал ситуацию. Он заверил, что о нем распространяют ложную информацию , а также заверил, что у него с супругой по-прежнему все хорошо.

Однако совместных фото Пресняков и Краснова не публикуют. Для Teleprogramma.org раскрыл, что происходит в их отношениях Алексей Гришин , экстрасенс, эзотерик, таролог, маг.

«У них, на самом деле, сейчас сложный период. Они то сходятся, то расходятся. Окончательной определенности внутри пары нет. Они сейчас в очень тяжелом психоэмоциональном состоянии находятся. Большой есть риск развода. Нет дыма без огня. Все новости про них это не беспочвенная история. Есть большой риск расхождения. Все зависит от их характеров. Могут разойтись, договориться тоже могут, но это очень сложно. Они проходят сложный психоэмоциональный период», – пояснил экстрасенс.