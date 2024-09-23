Борющаяся с раком Сабина Пантус из шоу «На самом деле» сбрила волосы: «Лысая. Красивая. Живая»

Сабина Пантус работала экспертом в шоу «На самом деле». Психолог-профайлер помогала разбираться, говорят герои передачи правду или врут. Недавно она узнала, что больна раком. О своем диагнозе Сабина рассказала в соцсети. Она призналась, что сначала думала, что у нее обычная ангина, но врачи установили, что у нее третья стадия онкологического заболевания.

Теперь Сабина Пантус проходит химиотерапию. И на днях она рассказала, что у нее начали выпадать волосы. Психолог-профайлер ожидала, что так будет, но все-равно расстроилась. По ее словам, многие говорили, что ей не стоит торопиться и состригать волосы, но она все же решила это сделать.