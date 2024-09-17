Жуков — о том, что Шепелев с сыном Фриске снялся в новом сезоне «Плаксы»: «Первый опыт съемки в сериале»
Дмитрий Шепелев. Фото: Global Look Press
Сергей Жуков заявил, что и его сын Мирон впервые появится в кадре.
Сергей Жуков не только известный певец и исполнитель десятков хитов, но и создатель музыки для сериала «Плакса». Первый сезон музыкальной драмы пришелся по вкусу публике. И недавно был отснят второй сезон сериала. В нем будет еще больше треков, артистов и сюрпризов.
В интервью для Teleprogramma.orgСергей Жуков раскрыл подробности из нового сезона. Он поведал, что главная героиня Маша поедет в Москву с группой «Плакса» и встретит Басту. Певец похвастался, что в съемках приняли участие еще и такие персоны, как ведущий Дмитрий Шепелев с сыном Платоном, рожденным Жанной Фриске.
«Еще в новом сезоне снимался Дмитрий Шепелев, да не один, а со своим сыном Платоном — для мальчишки это был первый опыт съемки в сериале. Так же, как и для моего сына Мирона. В отличие от старших — Ники и Энджела — Мирон никогда не проявлял интереса к съемкам и выступлениям, он у нас серьезный парень. Но тут соизволил появиться в кадре», — поделился Сергей Жуков.
По его словам, в сериале поднимается тема буллинга, а также отношений в семье. Сергей Жуков отметил, что в его семье дети знают, что порой родителям нужно проводить время отдельно от них и ходить на свидания. При этом Сергей Жуков признался, что на пятом ребенке хочет остановиться. В 2023 году у него с женой родился сын Эван.