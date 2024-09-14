Анна Калашникова рассказала, что у эксперта шоу «На самом деле» Сабины Пантус диагностировали третью стадию рака

Сабина Пантус уже много лет является экспертом в шоу « На самом деле» . Она является психологом-профайлером и регулярно помогает понять, правду говорят герои шоу или лгут. Сабина работает вместе с Романом Устюжаниным. Оказалось, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Пантус борется с тяжелой болезнью. За нее переживает Анна Калашникова, которая не раз появлялась в студии передачи.

«Сабина сейчас очень нуждается в поддержке поклонников, ей диагностировали рак, третью стадию. Она узнала о болезни в середине августа. Сейчас проходит курс химиотерапии», — пояснила Анна KP.RU.

Сама эксперт также раскрыла подробности болезни. Она призналась, что сначала переболела ковидом. Блондинка отметила, что у нее сильно болело горло. Она заявила, что в итоге у нее воспалились лимфоузлы под челюстью. Несколько раз в течении шести месяцев у нее снова болело горло и возвращалось воспаление. По ее словам, потом врачи нашли у нее раковые клетки. Пантус теперь не может контролировать свое тело.

«В январе был ковид с осложнением на горло, месяц адски болело горло, ничего не помогало, лечила всем, чем можно. Показалось, что вылечила... С февраля по апрель горло периодически давало о себе знать, воспалялось, пшыкала-полоскала», — пояснила Сабина.