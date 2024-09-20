Телеведущий Николай Дроздов может полностью ослепнуть
Николай Дроздов. Фото: Global Look Press
Николай Дроздов пожаловался врачам на резкое ухудшение зрения.
Популярный телеведущий, ученый-биолог, профессор МГУ, 87-летний Николай Дроздов может полностью ослепнуть. Как стало известно, на днях Николай Дроздов обратился к врачам с жалобами на плохое зрение. Он рассказал, что стал видеть все, как в тумане.
У Николая Дроздова выявлено заболевание, которое может стать причиной полной потери зрения, привести к слепоте.
Напомним, что еще больше десяти лет назад медики сделали Николаю Дроздову операцию на глазах. Были удалены хрусталики и вместо них установлены импланты.