Телеведущий Николай Дроздов может полностью ослепнуть

Популярный телеведущий, ученый-биолог, профессор МГУ, 87-летний Николай Дроздов может полностью ослепнуть. Как стало известно, на днях Николай Дроздов обратился к врачам с жалобами на плохое зрение. Он рассказал, что стал видеть все, как в тумане.

У Николая Дроздова выявлено заболевание, которое может стать причиной полной потери зрения, привести к слепоте.

Напомним, что еще больше десяти лет назад медики сделали Николаю Дроздову операцию на глазах. Были удалены хрусталики и вместо них установлены импланты.

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Зимой 2023 года Николай Дроздов упал на скользкой дороге и сломал ребра. После травмы его зрение ухудшилось.

Сейчас же медики обнаружили у своего именитого пациента глаукому. Заболевание у Николая Дроздова прогрессирует. Согласно статистике, глаукома приводит к полной слепоте в 30 процентах случаев.

По материалам телеграм-канала Mash