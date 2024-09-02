Борющийся с раком Николай Дроздов вернется к работе со студентами МГУ

Николай Дроздов , ученый-биолог и ведущий передачи «В мире животных», уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Из-за этого Николай Дроздов перестал работать на телевидении. В апреле 2024 года Николай Дроздов перенес операцию на колене , но потом ему удалось восстановиться. А 2 сентября стало известно, что Николай Дроздов вернется к работе со студентами МГУ в этом учебном году.

Ведущий «В мире животных» будет консультировать студентов. Он уже больше 20 лет является профессором кафедры биогеографии географического факультета. Однако лекции Николай Николаевич читать не будет по состоянию здоровья.

Николай Дроздов начал посещать публичные мероприятия, при этом продолжая курс лечения от рака. В августе он посещал стационар, где ему делали уколы. Врачи отмечают положительную динамику в лечении Николая Дроздова . Близкие звезды рассказали, что он находится в хорошем настроении, а также чувствует себя отлично и готовится к работе.

По материалам телеграм-канала Shot