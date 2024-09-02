Борющийся с раком Николай Дроздов вернется к работе со студентами МГУ

Ведущий «В мире животных» будет консультировать студентов. Он уже больше 20 лет является профессором кафедры биогеографии географического факультета. Однако лекции Николай Николаевич читать не будет по состоянию здоровья.
Николай Дроздов начал посещать публичные мероприятия, при этом продолжая курс лечения от рака. В августе он посещал стационар, где ему делали уколы. Врачи отмечают положительную динамику в лечении Николая Дроздова. Близкие звезды рассказали, что он находится в хорошем настроении, а также чувствует себя отлично и готовится к работе.