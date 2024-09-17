Критик Бабичев — о сходстве новой песни Бузовой про Россию с хитом Ваенги: «Зачем выпускать вторичный продукт?»

Ольга Бузова представила отрывок из своей новой песни под названием Made in Russia. На этот раз ее трек патриотический и веселый. Но поклонники сразу обратили внимание на его сходство с хитом Елены Ваенги «Желаю», а некоторые предположили, что Ольге Бузовой не дает покоя слава Ярослава Дронова , известного как SHAMAN , поэтому она решила выпустить песню в таком непривычном для нее жанре.

Музыкальный критик Евгений Бабичев признался в беседе с Teleprogramma.org , что новая песня Ольги Бузовой действительно похожа на ранее выпущенную Еленой Ваенгой композицию. Он считает, что артистке стоит создавать что-то свое, а не копировать чужое.

«Да, действительно, вообще тренд сейчас такой присутствует. На есть запрос определенной аудитории на песни подобного формата, содержания, плана. И уж тем более не многие делают патриотический продукт качественно. И, в общем-то, у Бузовой в принципе все как-то, в последнее время особенно, на диссонансе построено. Певица, но не поет. Говорит, что собирает на выступлениях 100 тысяч зрителей, как недавно было на выступлении в Белоруссии, а городские власти опровергли. Сказали, что максимум было 5 тысяч, и то потому что выступление было бесплатно.

Здесь же, в этой песне, тоже есть диссонанс. Вроде бы патриотическая, про Россию, но в названии английский язык, в припеве английский язык. Я уже вообще молчу про схожесть, как вы заметили и как многие отмечают с песней Ваенги. Я, конечно, не назову это стопроцентным плагиатом, но в этом есть какая-то вторичность. А зачем выпускать вторичный продукт?

Когда мы где-то это уже слышали, мне кажется, что слушателю это не интересно. Для того, чтобы соответствовать статусу, как она сама про себя говорит, «певица номер один на нашей эстраде», надо это доказывать на деле. Ты сама задавай эти тренды, а не следуй за ними. Делай такие вещи, которые остальная эстрада как минимум хотела бы за тобой повторить. Если уж замахиваешься вообще на мировую славу, тогда делай так, как, например, в случае с Катей Лель.

По мне, так это действительно такой настоящий, пусть с долей случайности, но феномен, когда песня двадцатилетней давности выстрелила где-то там, на Западе, в Азии. На нее снимали ролики. Ну, я что-то не слышал о подобном в отношении Ольги Бузовой. Она мелькнула где-то в Billboard, но я думаю, что это больше случайность в ее случае, чем закономерность какая-то.

Представители артиста и сама артистка про себя много чего могут говорить, но дела и констатация фактов говорят о другом. Попробовала она себя в этой патриотической струе. Я не знаю, останется там она или нет. Но, на мой взгляд, если брать именно вокалисток и даже не брать ту же самую Татьяну Куртукову, которая сейчас чуть ли не « SHAMAN 'ом в юбке» называют.