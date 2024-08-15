Максим Галкин* готов выступать на корпоративах для россиян за 80 тысяч евро

Отмечается, что Галкин* даже согласен обойтись без импровизаций и читать написанный ему сценарий. За пятичасовое выступление он просит всего 80 тысяч евро. Никаких запретных тем у артиста нет. Однако юморист имеет свой райдер, который он также упростил.
Ему надо предоставить бутылку 18-летнего виски определенной марки, фрукты, нарезки, охрана по спецсоглашению с его директором, номер в пятизвездочном отеле и билеты бизнес-класса, чтобы долететь из Кипра или Израиля до места корпоратива, а еще трансфер из аэропорта.
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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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