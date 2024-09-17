Иван Ургант появился в Москве с падчерицей, приехавшей из США

Иван Ургант почти все лето путешествовал. Он давал гастроли в Европе, а также отдыхал с женой Натальей Кикнадз е и дочками Ниной и Валерией.

В сентябре Иван Ургант вернулся в Россию. Как оказалось, приехала с ним падчерица, 24-летняя Эрика. Она жила в США, где училась в Нью-Йорке в школе дизайна Parsons по специальности «современное искусство и фотография». Ее обучение обходилось родителям в год в три миллиона рублей.