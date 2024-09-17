Иван Ургант появился в Москве с падчерицей, приехавшей из США

В сентябре Иван Ургант вернулся в Россию. Как оказалось, приехала с ним падчерица, 24-летняя Эрика. Она жила в США, где училась в Нью-Йорке в школе дизайна Parsons по специальности «современное искусство и фотография». Ее обучение обходилось родителям в год в три миллиона рублей.
Накануне в соцсети Иван Ургант выложил фото с Эрикой. Они позировали вместе на улице. Его падчерица предстала в яркой майке и серых джоггерах. Телеведущий облачился в шорты, белую футболку и кепку.
«Здрасьте, приехали!» — написал Иван Ургант в микроблоге.
Поклонники не сразу узнали дочку Натальи Кикнадзе. Телеведущий Иван Ургант знакомит ее со светской жизнью. Недавно он пришел с ней на ярмарку молодого современного искусства Blazar 2024. Эрика только окончила обучение, поэтому находится в поисках работы.