Иван Ургант появился в Москве с падчерицей, приехавшей из США

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Иван Ургант знакомит дочку своей жены с культурно-светской Москвой.

Иван Ургант почти все лето путешествовал. Он давал гастроли в Европе, а также отдыхал с женой Натальей Кикнадзе и дочками Ниной и Валерией.

В сентябре Иван Ургант вернулся в Россию. Как оказалось, приехала с ним падчерица, 24-летняя Эрика. Она жила в США, где училась в Нью-Йорке в школе дизайна Parsons по специальности «современное искусство и фотография». Ее обучение обходилось родителям в год в три миллиона рублей.

Накануне в соцсети Иван Ургант выложил фото с Эрикой. Они позировали вместе на улице. Его падчерица предстала в яркой майке и серых джоггерах. Телеведущий облачился в шорты, белую футболку и кепку.

Иван Ургант с падчерицей. Фото: соцсети Ивана Урганта

«Здрасьте, приехали!» — написал Иван Ургант в микроблоге.

Поклонники не сразу узнали дочку Натальи Кикнадзе. Телеведущий Иван Ургант знакомит ее со светской жизнью. Недавно он пришел с ней на ярмарку молодого современного искусства Blazar 2024. Эрика только окончила обучение, поэтому находится в поисках работы.

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