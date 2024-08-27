Отец Ивана Урганта не стал смотреть последний фильм с сыном в главной роли

Иван Ургант раньше регулярно появлялся на телевидении. Он вел передачи, а также посещал концерты. Но вот уже два года телеведущий практически не появляется на публике. Этим летом он ездил в Европу на гастроли, а также проводил время с женой и детьми .

Однако публикаций в соцсетях артист почти не делает. А в последнее время его публичные выступления стали отменяться. Его отец Андрей Ургант рассказал о том, как дела у его сына.

«Хороший вопрос, как у него дела? У него все хорошо», — заявил он SPB.KP.RU.

Не так давно был снят фильм «Во сне ты горько плакал», в котором Иван снялся в главной роли. Урганта-страшного спросили, смотрели ли он эту картину.

«Фильм не видел, не могу за всем уследить», — признался артист.

Напомним, что эту картину выпустили весной 2024 года, но Минкульт так и выдавал ей прокатное удостоверение. Также Иван должен был появится на фестивале «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге, но в итоге почти перед концертом стало известно, что телеведущего там не будет.