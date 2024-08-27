Отец Ивана Урганта не стал смотреть последний фильм с сыном в главной роли

Однако публикаций в соцсетях артист почти не делает. А в последнее время его публичные выступления стали отменяться. Его отец
«Хороший вопрос, как у него дела? У него все хорошо», — заявил он SPB.KP.RU.
Не так давно был снят фильм «Во сне ты горько плакал», в котором Иван снялся в главной роли. Урганта-страшного спросили, смотрели ли он эту картину.
«Фильм не видел, не могу за всем уследить», — признался артист.
Напомним, что эту картину выпустили весной 2024 года, но Минкульт так и выдавал ей прокатное удостоверение. Также Иван должен был появится на фестивале «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге, но в итоге почти перед концертом стало известно, что телеведущего там не будет.
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