Иван Ургант впервые показал редкое фото бабушки со своей дочерью: «Улыбки у них совершенно одинаковые»

В своем аккаунте телеведущий выложил фото, где Нина Николаевна смеется, стоя у окна машины, также заливается смехом ее правнучка.
Нина Ургант с внучкой. Фото: соцсети
«Это на даче. Мы приехали, пообедали, наговорились и собрались уезжать. Нина вышла нас провожать на дорогу. Мы открыли окно и маленькая Нина стала махать большой. А большая Нина смеяться в ответ. И стало очевидно, что улыбки у них совершенно одинаковые. I love 95», – написал Иван.
Напомним, что в последние годы жизни бабушка телеведущего уже не снималась. У нее была болезнь Паркинсона. Она умерла в 2021 году. Первым мужем народной артистки был актер Лев Милиндер. От него она родила Андрея Урганта. Вторым супругом звезды стал Геннадий Воропаев. Последним избранником Нины Николаевны стал артист балета Кирилл Ласкари.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: