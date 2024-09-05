Иван Ургант впервые показал редкое фото бабушки со своей дочерью: «Улыбки у них совершенно одинаковые»

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант в день ее рождения.

Иван Ургант уже много лет работает на телевидении. Он родился в известной семье. В последние два года Иван редко появляется на экранах. Он проводит большую часть времени с семьей. В этом году артист ездил в Грузию с женой и детьми. Также он устраивал гастроли в Европе. Личные фото он публикует лишь по особым поводам. На этот раз Ургант почтил память своей бабушки в день ее рождения. В соцсети он поделился воспоминаниями о ней.

В своем аккаунте телеведущий выложил фото, где Нина Николаевна смеется, стоя у окна машины, также заливается смехом ее правнучка.

Нина Ургант с внучкой. Фото: соцсети Ивана Ургант

«Это на даче. Мы приехали, пообедали, наговорились и собрались уезжать. Нина вышла нас провожать на дорогу. Мы открыли окно и маленькая Нина стала махать большой. А большая Нина смеяться в ответ. И стало очевидно, что улыбки у них совершенно одинаковые. I love 95», – написал Иван.

Напомним, что в последние годы жизни бабушка телеведущего уже не снималась. У нее была болезнь Паркинсона. Она умерла в 2021 году. Первым мужем народной артистки был актер Лев Милиндер. От него она родила Андрея Урганта. Вторым супругом звезды стал Геннадий Воропаев. Последним избранником Нины Николаевны стал артист балета Кирилл Ласкари.

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