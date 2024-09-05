Иван Ургант впервые показал редкое фото бабушки со своей дочерью: «Улыбки у них совершенно одинаковые»

Иван Ургант уже много лет работает на телевидении. Он родился в известной семье. В последние два года Иван редко появляется на экранах. Он проводит большую часть времени с семьей. В этом году артист ездил в Грузию с женой и детьми. Также он устраивал гастроли в Европе. Личные фото он публикует лишь по особым поводам. На этот раз Ургант почтил память своей бабушки в день ее рождения. В соцсети он поделился воспоминаниями о ней.

В своем аккаунте телеведущий выложил фото, где Нина Николаевна смеется, стоя у окна машины, также заливается смехом ее правнучка.