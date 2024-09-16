Певец Игорь Николаев в шортах не скрыл пятна на ногах во время репетиции в Сочи

Игорь Николаев уже давно стал известным исполнителем. 64-летний певец продолжает выступать на сцене. Однако порой у него случаются проблемы со здоровьем. В 2023 году он перенес обширный инфаркт. Тогда врачи сделали Игорю Николаеву операцию на сердце. Некоторое время он не появлялся на публике, так как проходил реабилитацию.

В этом году Игорь Николаев принял участие в фестивале «Новая волна», который прошел в Сочи. На репетиции артист отметился в шортах. Кадры были показаны в эфире шоу «Ты не поверишь!», где крупным планом продемонстрировали ноги Игоря Николаева . На коже были видны пятна, что встревожило россиян.

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Некоторые поклонники беспокоятся, так как подозревают, что Игорь Николаев от всех утаивает болезнь. В Сети стали обсуждать, что певец якобы «недоговаривает правду о состоянии своего здоровья». А пятна якобы «возникают на фоне варикозного расширения вен, тромбофлебита, сахарного диабета, ишемии и ряда сосудистых заболеваний».