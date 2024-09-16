Певец Игорь Николаев в шортах не скрыл пятна на ногах во время репетиции в Сочи
Игорь Николаев. Фото: Global Look Press
Игорь Николаев заставил своих преданных поклонников переживать.
Игорь Николаев уже давно стал известным исполнителем. 64-летний певец продолжает выступать на сцене. Однако порой у него случаются проблемы со здоровьем. В 2023 году он перенес обширный инфаркт. Тогда врачи сделали Игорю Николаеву операцию на сердце. Некоторое время он не появлялся на публике, так как проходил реабилитацию.
В этом году Игорь Николаев принял участие в фестивале «Новая волна», который прошел в Сочи. На репетиции артист отметился в шортах. Кадры были показаны в эфире шоу «Ты не поверишь!», где крупным планом продемонстрировали ноги Игоря Николаева. На коже были видны пятна, что встревожило россиян.
Некоторые поклонники беспокоятся, так как подозревают, что Игорь Николаев от всех утаивает болезнь. В Сети стали обсуждать, что певец якобы «недоговаривает правду о состоянии своего здоровья». А пятна якобы «возникают на фоне варикозного расширения вен, тромбофлебита, сахарного диабета, ишемии и ряда сосудистых заболеваний».
Но пока артист не реагирует на сплетни. Он продолжает работать. О нем заботится жена Юлия Проскурякова. Пара растит дочку Веронику, которой недавно они подарили собаку породы золотистый ретривер.