Елена Николаева впервые вышла в свет с сыном от экс-мужа Анастасии Волочковой: «Затребовал попкорн»

Игорь Вдовин ранее был в отношения с Анастасией Волочковой . Однако они давно расстались. От балерины у него есть дочка, которая в подростковом возрасте захотела жить с ним и его новой семьей. У бизнесмена крепкий брак с телеведущей Еленой Николаевой. У пары не так давно родился сын Роман . Малыш еще совсем маленький. А также у них растет сын Александр, которому два года. Порой Николаева оставляет их дома, а сама отправляется в поездки.

На днях она решила посетить премьеру анимационного фильма «Лунтик. Возвращение домой». С собой Елена взяла старшего наследника. Она облачилась в белые удлиненные шорты с поясом и голубую рубашку.