Елена Николаева впервые вышла в свет с сыном от экс-мужа Анастасии Волочковой: «Затребовал попкорн»

Елена Николаева. Фото: соцсети Елены Николаевой

38-летняя телеведущая с сыном побывали на премьере российского мультфильма.

Игорь Вдовин ранее был в отношения с Анастасией Волочковой. Однако они давно расстались. От балерины у него есть дочка, которая в подростковом возрасте захотела жить с ним и его новой семьей. У бизнесмена крепкий брак с телеведущей Еленой Николаевой. У пары не так давно родился сын Роман. Малыш еще совсем маленький. А также у них растет сын Александр, которому два года. Порой Николаева оставляет их дома, а сама отправляется в поездки.

На днях она решила посетить премьеру анимационного фильма «Лунтик. Возвращение домой». С собой Елена взяла старшего наследника. Она облачилась в белые удлиненные шорты с поясом и голубую рубашку.

Елена Николаева с сыном. Фото: соцсети Елены Николаевой

«Александрик первый раз отправился в кино. Решил разбавить джентльменский образ летними сандалями. Хорошо что не на носки. Я ожидала всякого. Но сын прошел красную дорожку, отдал боевой клич в микрофон телеканала «Россия», затребовал попкорн (никогда раньше не пробовал), разместился на кресле, хрустел яблоками (какая хорошая идея продавать их в кинотеатре) и высидел весь фильм», — поделилась жена Вдовина.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик подрос. Фанаты уверены, что он растет копией своего отца. У Александра пухлые щечки и серо-коричневые глаза. Он уверенно держится на публике. А вот младшего сына Николаева пока оберегает от лишнего внимания.

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