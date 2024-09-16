Брат певца Майкла Джексона Тито умер от сердечного приступа
Тито Джексон. Фото: Global Look Press
Брат Майкла Джексона певец Тито ушел из жизни в 70 лет.
16 сентября стало известно, что умер еще один член семьи культового исполнителя Майкла Джексона. Родной брат певца Тито Джексон скончался от сердечного приступа, ему было 70 лет. Об этом рассказал Стив Мэннинг, друг знаменитой семьи. По его словам, у Тито случился приступ во время поездки в Великобританию. При этом отмечается, что пока точная причина смерти артиста не установлена. Также смерть звезды подтвердил его племянник Сигги Джексон.
Напомним, что Тито состоял в группе The Jackson 5 вместе с братьями Джеки, Джермейном, Марлоном и Майклом, который скончался в 2009 году. И даже в зрелом возрасте певец продолжал выходить на сцену. Он недавно радовал публику своим выступлением с братьями Марлоном и Джеки под обновленной эгидой Jacksons. Это было неделю назад. За последние два десятилетия он дал большое количество концертов в качестве блюзового гитариста сольно и с группой BB King Blues Band.
Примечательно, что Тито был последним из братьев и сестер из оригинального состава группы. Поклонники выражают соболезнования его родным. Многие отмечают, что он был особенно талантливым, как и Майкл Джексон, который навсегда вошел в истории музыки как выдающийся артист.