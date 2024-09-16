Брат певца Майкла Джексона Тито умер от сердечного приступа

16 сентября стало известно, что умер еще один член семьи культового исполнителя Майкла Джексона . Родной брат певца Тито Джексон скончался от сердечного приступа, ему было 70 лет. Об этом рассказал Стив Мэннинг, друг знаменитой семьи. По его словам, у Тито случился приступ во время поездки в Великобританию. При этом отмечается, что пока точная причина смерти артиста не установлена. Также смерть звезды подтвердил его племянник Сигги Джексон.

Напомним, что Тито состоял в группе The Jackson 5 вместе с братьями Джеки, Джермейном, Марлоном и Майклом , который скончался в 2009 году. И даже в зрелом возрасте певец продолжал выходить на сцену. Он недавно радовал публику своим выступлением с братьями Марлоном и Джеки под обновленной эгидой Jacksons. Это было неделю назад. За последние два десятилетия он дал большое количество концертов в качестве блюзового гитариста сольно и с группой BB King Blues Band.

Примечательно, что Тито был последним из братьев и сестер из оригинального состава группы. Поклонники выражают соболезнования его родным. Многие отмечают, что он был особенно талантливым, как и Майкл Джексон , который навсегда вошел в истории музыки как выдающийся артист.