Сын Ирины Дубцовой стал обладателем иномарки за 20 миллионов рублей

Сын известной певицы и автора песен Ирины Дубцовой Артем Черницын в соцсети хвастается тем, что живет на широкую ногу. Наследнику знаменитости в марте этого года исполнилось восемнадцать лет.

Судя по всему, сын Ирины Дубцовой уже получил права на вождение автомобиля, а потому принял решение стать обладателем роскошной иномарки.

В соцсети Артем Черницын сообщил, что отныне он хозяин машины немецкого концерна «БМВ» — X4 M Competition. Стоит такая машина 20 миллионов рублей.