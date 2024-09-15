Сын Ирины Дубцовой стал обладателем иномарки за 20 миллионов рублей

Сын Ирины Дубцовой Артем Черницын. Фото: соцсети Артема Черницына

Сын Ирины Дубцовой Артем не скрывает, что живет роскошной жизнью.

Сын известной певицы и автора песен Ирины Дубцовой Артем Черницын в соцсети хвастается тем, что живет на широкую ногу. Наследнику знаменитости в марте этого года исполнилось восемнадцать лет.

Судя по всему, сын Ирины Дубцовой уже получил права на вождение автомобиля, а потому принял решение стать обладателем роскошной иномарки.

В соцсети Артем Черницын сообщил, что отныне он хозяин машины немецкого концерна «БМВ» — X4 M Competition. Стоит такая машина 20 миллионов рублей.

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Новая машина сына Ирины Дубцовой. Фото: соцсети Артема Черницына

«Принимаю поздравления», — написал под фото сын Ирины Дубцовой.

Кстати, не исключено, что деньги на покупку авто Артем Черницын заработал сам, а не взял у своей звездной мамы. Ирина Дубцова рассказывала, что сын учится в МГИМО и параллельно работает.

Свою избранницу Тоню Худякову Артем Черницын балует дорогими подарками и устраивает для нее роскошные путешествия.

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