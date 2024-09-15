Сын Ирины Дубцовой стал обладателем иномарки за 20 миллионов рублей

Сын известной певицы и автора песен
Судя по всему, сын
В соцсети Артем Черницын сообщил, что отныне он хозяин машины немецкого концерна «БМВ» — X4 M Competition. Стоит такая машина 20 миллионов рублей.
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Новая машина сына
«Принимаю поздравления», — написал под фото сын
Ирины Дубцовой.
Кстати, не исключено, что деньги на покупку авто Артем Черницын заработал сам, а не взял у своей звездной мамы.
Свою избранницу Тоню Худякову Артем Черницын балует дорогими подарками и устраивает для нее роскошные путешествия.
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