Айза Анохина подарила квартиру своему сыну от Гуфа в честь его 14-летия: «Им надо давать возможность не горбатиться»

Она недавно рассказала, что впервые за долгое время у нее появился возлюбленный. Айза не подозревала, что ее избранник будет молодой и красивый бизнесмен. Но она заверила, что он связан с нефтяным бизнесом и хорошо зарабатывает. При этом светская львица живет на Бали и переезжать оттуда не хочет.
На этот раз она рассказала, что решила сделать крупный подарок старшему сыну на день рождения. Сэм получил квартиру на свое 14-летие.
«Я поняла, что нужно дарить детям. По возможности им надо давать возможность не горбатиться, чтобы заработать на свое первое жилье», — пояснила она.
Также Айза подчеркнула, что считает это базой, которую родители должны дать детям. Она не стала говорить ни то, где купила жилье наследнику, ни то сколько денег на это потратила.
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