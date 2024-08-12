Айза призналась, что у нее появился новый возлюбленный: «Я за Бузову рада больше, чем за себя»

Айза Анохина является блогером и певице. Она была женой Алексея Долматова, который известен как рэпер Гуф . От него она родила сына Сэма. Второй брак у нее случился с серфером Дмитрием Анохиным. От него она родила сына Элвиса. Однако и эти отношения закончились разводом. Три с половиной года артистка была одинока. Но недавно в интервью она похвасталась, что общается с мужчинами-иностранцами. У нее появилось три потенциальных бойфренда.

По всей видимости, кто-то из них покорил Айзу. Она поделилась радостной новостью в соцсети.

«Я же обещала сообщить вам, когда у меня появится мужчина. Так вот, можете поздравить! Спустя 3,5 года», — написала экс-жена Гуф а.

Она дала понять, что не собирается крутить несколько романов сразу. По словам Анохиной, у нее все серьезно и такое развитие событий ей нравится. Также она отметила, что недавняя новость о том, что у Ольги Бузовой появился мужчина, ее обрадовала еще больше.

«Но за Бузову я рада больше, чем за себя, честно!» — в шутку заявила Айза.