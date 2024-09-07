Айза раскрыла подробности отношений с бойфрендом на 10 лет младше: «Я не воспринимала его как мужчину»

Но на днях Айза стала публиковать фото с таинственным избранником. Им оказался Степан Кузьменко, который на 10 лет ее младше. Его лицо она скрывает, но заверяет, что он очень красивый.
По словам блогерши, они познакомились через друзей около 8 месяцев назад. Экс-жена
«Он не ленивый, у него классная работа, он оплачивает счета. Мне это все очень начало нравиться. Инициатором начала отношений был он. Он на десять лет меня младше, я не воспринимала его как мужчину, а также не хотела связывать себя с мужчиной, который только красивый. Но он оказался очень умным и классным. Он трудится в «Газпроме», реально классно разбирается в этом всем, так как он работает именно на заводе, на добыче нефти. Очень интересный молодой человек», — рассказала Айза, пишет Voice.
Но она отметила, что не будет переезжать в Нижневартовск, а также не будет настаивать на том, чтобы Степан переехал к ней на Бали. Она пока хочет наслаждаться своим романом.
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