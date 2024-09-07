Айза раскрыла подробности отношений с бойфрендом на 10 лет младше: «Я не воспринимала его как мужчину»

Айза Анохина раньше была в браке с Алексеем Долматовым , которого многие знают как Гуф а. Она даже родила от него сына. Однако супруги развелись. Вторым избранником Айзы стал серфер . Они вместе жили на Бали. Примечательно, что и от него она родила сына, которого назвала Элвисом. Но второй брак Айзы дал трещину. Теперь подруга певицы Риты Дакоты строит новые отношения. Еще несколько месяцев назад она признавалась, что ходит на свидания и у нее есть три жениха-иностранца. Айза Анохина отмечала, что они все имеют работу и для нее это уже большой прогресс.

Но на днях Айза стала публиковать фото с таинственным избранником. Им оказался Степан Кузьменко, который на 10 лет ее младше. Его лицо она скрывает, но заверяет, что он очень красивый.

По словам блогерши, они познакомились через друзей около 8 месяцев назад. Экс-жена Гуф а заверила, что тогда не рассматривала его как спутника, так как не собиралась снова выбирать себе красивого мужчину. Они постепенно стали узнавать друг друга. Айза удивилась тому, что он много работает, ведет порядочный образ жизни и прекрасно ладит с ее детьми.

«Он не ленивый, у него классная работа, он оплачивает счета. Мне это все очень начало нравиться. Инициатором начала отношений был он. Он на десять лет меня младше, я не воспринимала его как мужчину, а также не хотела связывать себя с мужчиной, который только красивый. Но он оказался очень умным и классным. Он трудится в «Газпроме», реально классно разбирается в этом всем, так как он работает именно на заводе, на добыче нефти. Очень интересный молодой человек», — рассказала Айза, пишет Voice.

Но она отметила, что не будет переезжать в Нижневартовск, а также не будет настаивать на том, чтобы Степан переехал к ней на Бали. Она пока хочет наслаждаться своим романом.